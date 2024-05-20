Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що поліпшують сперматогенез.АндроксельЦіни в аптеках

Андроксель порошок саше у коробці, №20 - Одеса (584122) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (5)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (5)
989,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
Всього: упаковка (3)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (3)
989,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
Всього: упаковка (1)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (1)
989,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 27
Всього: упаковка (1)
989,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (2)
989,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
Всього: упаковка (2)
919,95
Економія: -15,96 грн
903,99 грн