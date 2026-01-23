Кривий Ріг
Крем Профілактика пролежнів (Cream Bedsores prevention)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
137.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
205.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
255.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
256.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
262.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
272.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
177,56
Економія при броні:
-5,33 грн
172,23
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
345.5 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
351.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
165,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
352.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
352.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
165,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
364.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 162
553.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 33
553.7 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
