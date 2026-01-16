Київ
Крем Профілактика пролежнів (Cream Bedsores prevention)
Крем Профілактика пролежнів (Cream Bedsores prevention)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
13.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
188.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
165,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
257.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
302.9 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
341.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
380.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
380.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
177,56
Економія при броні:
-5,33 грн
172,23
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
391.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
405.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
165,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
406.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
413.0 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
165,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
414.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
130,56
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
565.2 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
565.4 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
572.3 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
582.8 км
КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПРОФІЛАКТИКА ПРОЛЕЖНІВ" 50 мл №1
Красота та Здоров'я
169,00
грн
Забронювати
