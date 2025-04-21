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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
Миколаїв
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Відчиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
465.9 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,62
Економія при броні:
-25,77 грн
428,85
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
281.4 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Робоча, 146
282.2 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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