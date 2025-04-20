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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
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Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
883.1 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,89
Економія при броні:
-30,04 грн
428,85
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
813.0 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
815.1 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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