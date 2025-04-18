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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
Харків
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Доступно в 1 аптеках у Харків
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,29
Економія при броні:
-18,44 грн
428,85
грн
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В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
193.4 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
195.7 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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