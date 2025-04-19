Київ
Активал 50+ (Actival 50+)

Активал 50+ (Actival 50+)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
6.1 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
194.9 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,89
Економія при броні: -30,04 грн
428,85 грн
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