Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
185,00
Економія при броні: -19,00 грн
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
222,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн