Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
232,60
Економія при броні: -36,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн