Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
Тантіверт спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт таблетки 3 мг №20
Вертекс
155,90 грн
Тантіверт розчин для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 120 мл №1
Вертекс
182,30 грн