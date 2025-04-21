Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
622,96
Економія при броні: -50,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
679,40
Економія при броні: -75,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
655,32
Економія при броні: -82,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
668,40
Економія при броні: -64,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
658,20
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
507,83
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
615,80
Економія при броні: -43,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
604,38
Економія при броні: -55,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
669,40
Економія при броні: -65,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
677,10
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
393,07
Економія при броні: -33,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
617,34
Економія при броні: -41,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
678,10
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
663,19
Економія при броні: -74,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
575,93
Економія при броні: -47,51 грн