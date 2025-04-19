Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
156,26
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
603,86
Економія при броні: -21,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
614,02
Економія при броні: -48,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
630,01
Економія при броні: -64,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
423,19
Економія при броні: -53,88 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
612,19
Економія при броні: -52,74 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
675,50
Економія при броні: -84,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
628,74
Економія при броні: -69,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
630,66
Економія при броні: -33,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
615,80
Економія при броні: -34,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
677,10
Економія при броні: -86,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
314,40
Економія при броні: -33,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
724,80
Економія при броні: -44,17 грн