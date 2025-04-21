Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
621,30
Економія при броні: -64,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
669,40
Економія при броні: -75,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
616,04
Економія при броні: -26,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
500,10
Економія при броні: -54,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
618,46
Економія при броні: -46,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
332,65
Економія при броні: -35,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
705,20
Економія при броні: -111,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
667,60
Економія при броні: -73,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
640,01
Економія при броні: -69,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
636,78
Економія при броні: -82,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
332,65
Економія при броні: -35,60 грн