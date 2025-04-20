Львів (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
167,38
Економія при броні: -21,73 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
705,20
Економія при броні: -122,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
673,00
Економія при броні: -90,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
622,72
Економія при броні: -46,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
687,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
585,73
Економія при броні: -75,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
679,40
Економія при броні: -96,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
674,70
Економія при броні: -92,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
666,30
Економія при броні: -83,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
678,10
Економія при броні: -95,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,60
Економія при броні: -117,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
507,83
Економія при броні: -70,88 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
623,79
Економія при броні: -53,29 грн