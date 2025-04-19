Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
650,46
Економія при броні: -85,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
631,73
Економія при броні: -36,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
167,68
Економія при броні: -22,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
338,55
Економія при броні: -47,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
623,71
Економія при броні: -55,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
633,66
Економія при броні: -64,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
663,00
Економія при броні: -81,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
648,83
Економія при броні: -80,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
651,17
Економія при броні: -82,66 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
656,95
Економія при броні: -102,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
620,22
Економія при броні: -28,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
619,88
Економія при броні: -47,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Улькавіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №112
КРКА
699,90 грн