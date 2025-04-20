Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
250,32
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
281,85
Економія при броні: -11,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
248,78
Економія при броні: -18,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
268,67
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
269,05
Економія при броні: -8,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
273,01
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10 грн