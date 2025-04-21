Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
266,08
Економія при броні: -13,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
265,78
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
263,02
Економія при броні: -10,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
261,56
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
248,25
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
253,17
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,25
Економія при броні: -13,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
241,28
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
265,84
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
291,70
Економія при броні: -51,40 грн