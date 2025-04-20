Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
242,68
Економія при броні: -13,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
241,37
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
276,93
Економія при броні: -55,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
242,33
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
275,65
Економія при броні: -45,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
283,69
Економія при броні: -14,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
244,92
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
255,67
Економія при броні: -17,92 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
243,19
Економія при броні: -9,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
261,63
Економія при броні: -39,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
251,58
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
237,06
Економія при броні: -9,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
282,59
Економія при броні: -13,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
256,05
Економія при броні: -18,00 грн