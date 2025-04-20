Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
251,91
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
247,65
Економія при броні: -13,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
239,36
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
274,10
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
279,81
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
279,82
Економія при броні: -42,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
244,07
Економія при броні: -14,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
250,65
Економія при броні: -20,25 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
254,57
Економія при броні: -16,79 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
238,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
249,58
Економія при броні: -15,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
273,25
Економія при броні: -23,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна