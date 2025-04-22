Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
226,87
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
269,82
Економія при броні: -26,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
235,92
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
237,18
Економія при броні: -9,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
255,76
Економія при броні: -11,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
273,65
Економія при броні: -26,97 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
251,92
Економія при броні: -11,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
288,51
Економія при броні: -16,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Фенокіт краплі оральні 1 мг/мл контейнер 20 мл №1
Сперко Україна
262,10
Економія при броні: -11,80 грн