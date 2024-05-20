Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А Всього: краплі очні, розчин (3) 191,88 Економія: -15,88 грн 176,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Покров, вул. Героїв України, 6-Б Всього: краплі очні, розчин (4) 193,39 Економія: -15,38 грн 178,01 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А Всього: краплі очні, розчин (2) 194,06 Економія: -16,05 грн 178,01 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж Всього: краплі очні, розчин (3) 189,20 Економія: -15,20 грн 174,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2 Всього: контейнер однодозовий (2) 177,30 Економія: -15,80 грн 161,50 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Полтава, вул. Героїв ОУН, 26 Всього: контейнер однодозовий (1) 161,50 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д Всього: краплі очні, розчин (2) 189,05 Економія: -11,04 грн 178,01 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 59 хв Графік роботи Краснопілля, вул. Перемоги, 17 Всього: упаковка (1) 193,90 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А Всього: краплі очні, розчин (3) 193,34 Економія: -15,33 грн 178,01 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7 Всього: краплі очні, розчин (1) 164,46 Економія: -2,04 грн 162,42 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Любешів, вул. Незалежності, 14 Всього: краплі очні, розчин (1) 195,53 Економія: -17,52 грн 178,01 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Перечин, вул. Ужанська, 14 Всього: краплі очні, розчин (1) 184,15 Економія: -6,14 грн 178,01 грн Забронювати

Детальніше Дунаївці, вул. Соборності, 7/2 Всього: краплі очні, розчин (3) 178,01 грн