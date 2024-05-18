Азитер® краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (425098) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Народна аптека
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Народна аптека
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
1 соціальна аптека
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Всього: контейнер однодозовий (2)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека доброго дня
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Всього: контейнер однодозовий (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Здорова родина
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Любешів, вул. Незалежності, 14
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Зачинено Відчиняється за 58 хв
Перечин, вул. Ужанська, 14
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом