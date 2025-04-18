Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
288,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
288,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
439.6 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
Алфін™ капсули №30
Фарм-Квест
275,00
Економія при броні: -28,00 грн