БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Харків (513109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Столєтова, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67