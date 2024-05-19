Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ "НорДик Когезив"Ціни в аптеках

БИНТ "НорДик Когезив" 5 см х 4,5 м, №1 - Харків (513109) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
67,97 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
67,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
61,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
59,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
61,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
64,41 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (2)
59,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 4
Всього: упаковка (1)
64,99 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
Всього: упаковка (1)
73,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Всього: упаковка (1)
56,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -21,04 грн
57,46 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (1)
70,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
68,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (1)
68,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Столєтова, 11
Всього: упаковка (1)
70,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (11)
73,99
Економія: -16,53 грн
57,46 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (4)
76,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (3)
76,50
Економія: -19,04 грн
57,46 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (2)
56,43 грн