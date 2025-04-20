Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
627,00
Економія при броні: -80,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,00
Економія при броні: -20,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
551,79
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
674,92
Економія при броні: -87,97 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
925,39
Економія при броні: -89,81 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
467,76
Економія при броні: -71,76 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
940,55
Економія при броні: -127,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
623,50
Економія при броні: -30,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
880,30
Економія при броні: -70,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,00
Економія при броні: -20,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
837,00
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,00
Економія при броні: -31,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
837,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
683,00
Економія при броні: -89,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
920,90
Економія при броні: -110,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
674,92
Економія при броні: -22,70 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
922,30
Економія при броні: -29,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
637,00
Економія при броні: -43,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
588,83
Економія при броні: -48,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
717,86
Економія при броні: -132,64 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
978,33
Економія при броні: -178,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
721,20
Економія при броні: -126,19 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
929,16
Економія при броні: -115,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
674,91
Економія при броні: -87,07 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
930,06
Економія при броні: -129,11 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
651,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
891,00
Економія при броні: -88,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
702,26
Економія при броні: -114,42 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
922,90
Економія при броні: -121,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
696,50
Економія при броні: -108,98 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
945,72
Економія при броні: -144,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
676,19
Економія при броні: -26,37 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
953,53
Економія при броні: -37,19 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,00
Економія при броні: -20,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
837,00
Економія при броні: -34,20 грн