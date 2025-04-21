Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
691,05
Економія при броні: -106,82 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
937,60
Економія при броні: -147,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
655,80
Економія при броні: -49,60 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
891,30
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
686,82
Економія при броні: -102,59 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
992,44
Економія при броні: -158,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
658,30
Економія при броні: -52,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
899,50
Економія при броні: -70,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,70
Економія при броні: -48,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
901,50
Економія при броні: -72,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
679,90
Економія при броні: -73,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
680,28
Економія при броні: -96,05 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
967,07
Економія при броні: -153,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
679,93
Економія при броні: -92,24 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
922,10
Економія при броні: -132,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
461,63
Економія при броні: -57,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
925,80
Економія при броні: -96,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,60
Економія при броні: -48,40 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
896,80
Економія при броні: -67,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
688,35
Економія при броні: -98,76 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
930,80
Економія при броні: -138,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
678,86
Економія при броні: -89,27 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
929,13
Економія при броні: -137,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
655,80
Економія при броні: -49,60 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
916,30
Економія при броні: -87,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
682,96
Економія при броні: -93,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
312,22
Економія при броні: -41,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
695,06
Економія при броні: -105,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
950,14
Економія при броні: -137,16 грн