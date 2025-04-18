Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
694,29
Економія при броні: -95,64 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
953,45
Економія при броні: -117,84 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
679,34
Економія при броні: -23,89 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
924,40
Економія при броні: -31,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
678,32
Економія при броні: -96,93 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
927,26
Економія при броні: -123,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
724,72
Економія при броні: -117,26 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
951,39
Економія при броні: -147,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
438,42
Економія при броні: -38,15 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
921,80
Економія при броні: -102,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
651,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
651,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
961,71
Економія при броні: -139,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
721,27
Економія при броні: -113,81 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
622,13
Економія при броні: -86,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
689,20
Економія при броні: -89,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
302,10
Економія при броні: -28,39 грн