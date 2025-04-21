Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
686,36
Економія при броні: -85,24 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
650,63
Економія при броні: -52,37 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,60
Економія при броні: -57,60 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
895,70
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
453,65
Економія при броні: -56,75 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
622,22
Економія при броні: -79,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
690,10
Економія при броні: -93,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
936,50
Економія при броні: -120,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
693,51
Економія при броні: -97,94 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
952,38
Економія при броні: -139,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
702,04
Економія при броні: -106,47 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
930,83
Економія при броні: -117,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
673,80
Економія при броні: -76,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
896,30
Економія при броні: -80,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
683,50
Економія при броні: -86,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
896,30
Економія при броні: -80,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
656,60
Економія при броні: -59,60 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
898,90
Економія при броні: -83,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
701,74
Економія при броні: -117,02 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
318,26
Економія при броні: -51,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
694,08
Економія при броні: -99,09 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
945,62
Економія при броні: -148,71 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
702,41
Економія при броні: -121,58 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
956,22
Економія при броні: -159,31 грн