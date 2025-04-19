Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
721,92
Економія при броні: -136,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
455,89
Економія при броні: -64,57 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
898,40
Економія при броні: -95,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
601,50
Економія при броні: -14,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
814,70
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
657,90
Економія при броні: -71,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
938,00
Економія при броні: -135,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
713,18
Економія при броні: -100,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
687,47
Економія при броні: -102,95 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
942,93
Економія при броні: -115,93 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
599,00
Економія при броні: -12,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
692,40
Економія при броні: -105,70 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
930,40
Економія при броні: -127,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
594,00
Економія при броні: -7,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
814,70
Економія при броні: -12,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,50
Економія при броні: -22,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
806,40
Економія при броні: -3,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс