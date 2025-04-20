Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
684,79
Економія при броні: -124,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,00
Економія при броні: -61,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
828,00
Економія при броні: -65,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
236,74
Економія при броні: -38,81 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
956,54
Економія при броні: -118,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
683,35
Економія при броні: -96,06 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
978,03
Економія при броні: -155,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
673,61
Економія при броні: -98,79 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
920,82
Економія при броні: -147,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
682,58
Економія при броні: -120,49 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
937,81
Економія при броні: -164,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
609,80
Економія при броні: -28,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
541,74
Економія при броні: -9,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
678,22
Економія при броні: -116,13 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
916,19
Економія при броні: -142,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
701,35
Економія при броні: -135,61 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
642,58
Економія при броні: -129,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
697,35
Економія при броні: -120,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
950,07
Економія при броні: -179,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
695,04
Економія при броні: -129,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
945,76
Економія при броні: -175,39 грн