Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 323 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
682,38
Економія при броні: -88,79 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
945,94
Економія при броні: -124,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
480,57
Економія при броні: -84,54 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
941,98
Економія при броні: -146,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,70
Економія при броні: -35,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
898,50
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
658,50
Економія при броні: -39,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
919,20
Економія при броні: -74,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
455,56
Економія при броні: -42,55 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
932,90
Економія при броні: -88,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс