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Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)

Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 323 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
576,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
641,52 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
781,11 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
674,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
879,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
602,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
833,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
682,38
Економія при броні: -88,79 грн
593,59 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
945,94
Економія при броні: -124,30 грн
821,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
585,51 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
865,53 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
574,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
792,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
480,57
Економія при броні: -84,54 грн
396,03 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
941,98
Економія при броні: -146,25 грн
795,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,70
Економія при броні: -35,50 грн
619,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
898,50
Економія при броні: -53,90 грн
844,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
638,01 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
778,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
658,50
Економія при броні: -39,30 грн
619,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
919,20
Економія при броні: -74,60 грн
844,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
658,44 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
904,86 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
584,49 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
765,84 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
587,37 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
865,83 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
569,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
775,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
588,48 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
767,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
455,56
Економія при броні: -42,55 грн
413,01 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
932,90
Економія при броні: -88,30 грн
844,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
577,98 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
649,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
806,01 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
380,46 грн
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