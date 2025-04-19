Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
683,94
Економія при броні: -105,16 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
978,87
Економія при броні: -203,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
679,40
Економія при броні: -100,62 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
933,43
Економія при броні: -157,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
696,12
Економія при броні: -69,29 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
982,08
Економія при броні: -65,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
599,30
Економія при броні: -11,50 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
810,00
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
593,90
Економія при броні: -6,10 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
810,50
Економія при броні: -6,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
684,07
Економія при броні: -91,16 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
963,37
Економія при броні: -187,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
479,42
Економія при броні: -89,34 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
944,15
Економія при броні: -141,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
596,60
Економія при броні: -8,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
828,60
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
684,73
Економія при броні: -91,82 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
942,70
Економія при броні: -167,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
690,88
Економія при броні: -97,97 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
944,42
Економія при броні: -169,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
686,75
Економія при броні: -123,74 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
985,30
Економія при броні: -194,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
701,50
Економія при броні: -122,30 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
926,98
Економія при броні: -151,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
730,99
Економія при броні: -151,79 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
958,30
Економія при броні: -183,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
697,82
Економія при броні: -45,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
694,99
Економія при броні: -131,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
651,80 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
949,04
Економія при броні: -158,04 грн