Розуліп® Плюс (Rosulip® Plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,40
Економія при броні: -52,00 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
929,70
Економія при броні: -105,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
653,97
Економія при броні: -19,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
680,60
Економія при броні: -78,20 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
943,90
Економія при броні: -120,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,40
Економія при броні: -52,00 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
629,98
Економія при броні: -80,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
716,78
Економія при броні: -122,53 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
981,20
Економія при броні: -176,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
653,10
Економія при броні: -50,70 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
896,80
Економія при броні: -72,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
483,46
Економія при броні: -86,33 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
996,84
Економія при броні: -183,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
676,40
Економія при броні: -74,00 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
892,90
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
686,62
Економія при броні: -92,37 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
992,16
Економія при броні: -178,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
692,40
Економія при броні: -90,00 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
937,40
Економія при броні: -113,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
678,62
Економія при броні: -83,46 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
640,34
Економія при броні: -103,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
654,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Розуліп® Плюс капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
671,00
Економія при броні: -68,60 грн
Розуліп® Плюс капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
921,80
Економія при броні: -97,90 грн