БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITE 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одеса (512241) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом