Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITEЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITE 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (512241) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
Всього: упаковка (20)
9,15 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (16)
9,70 грн
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Всього: упаковка (18)
13,30 грн
Техмедсервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Всього: упаковка (3)
12,35 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом