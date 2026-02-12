Одеса
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)

Одеса (адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
105.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
213.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні: -10,00 грн
190,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
60,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
253.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
256.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
170,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
256.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
263.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
301.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
357.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
358.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
363.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
366.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
368.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
368.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
368.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
153,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
388.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
79,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
390.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
391.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
199,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
394.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
198,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
412.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
