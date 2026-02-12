Одеса
Про товар
Ціни
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
105.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
213.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні:
-10,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
60,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
253.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
256.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
170,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
256.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
263.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
301.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
357.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
358.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
363.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
366.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
368.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
368.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
368.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
153,00
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
388.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
79,90
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
390.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
391.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
199,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 124
394.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
198,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
412.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню