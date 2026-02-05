Львів
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)
Львів
(адресу не вказано)
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147-А
114.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
99,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
138.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
155,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Кравчука, 17
139.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Рожище, вул. Незалежності, 18
148.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
160.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
160.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Рівне, вул. Шевченка, 18
180.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Балога Василя, 2-Н
185.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
182,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
186.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні:
-10,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
223.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Клавдіївська, 34
455.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні:
-10,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
457.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
465.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні:
-10,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
467.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні:
-10,00 грн
190,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
474.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
475.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
476.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
грн
Забронювати
