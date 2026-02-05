Київ
Ланцет скарифікатор Волес для крові (Lancet scarifier Voles for blood)

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні: -10,00 грн
190,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні: -10,00 грн
190,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Клавдіївська, 34
13.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні: -10,00 грн
190,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
12.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 5
19.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
170,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
247.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00
Економія при броні: -10,00 грн
190,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
249.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
60,00 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
349.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
352.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
200,00 грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, просп. Відродження, 13
364.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
365.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
163,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Кравчука, 17
366.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) "ВОЛЕС" ДЛЯ КРОВІ СТАЛЬНИЙ з центральною голкою №200
Huaian Tianda Medical Instruments
88,10 грн
