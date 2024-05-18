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LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (485483) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
579,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (2)
622,40
Економія: -5,60 грн
616,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (6)
724,50
Економія: -180,10 грн
544,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
579,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
622,40
Економія: -5,60 грн
616,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (2)
521,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
589,99
Економія: -59,41 грн
530,58 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (4)
730,60
Економія: -113,80 грн
616,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (4)
730,60
Економія: -113,80 грн
616,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (3), контейнер полімерний (8)
730,60
Економія: -113,80 грн
616,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
478,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -32,41 грн
530,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
451,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (1)
622,40
Економія: -5,60 грн
616,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (87)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
579,40 грн