Банки сухі вакуумні полімерно-скляні для статичної або кінетичної вакуум-терапії БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
518,02
Економія при броні: -22,51 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
114.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
187,06
Економія при броні: -9,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
186.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
527,28
Економія при броні: -31,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
189.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
526,24
Економія при броні: -30,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
191.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
426,36
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
193.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
520,61
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
197.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
526,64
Економія при броні: -31,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
197.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
537,17
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
197.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
528,68
Економія при броні: -33,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
200.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
519,76
Економія при броні: -24,25 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
554,00
Економія при броні: -118,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
516,33
Економія при броні: -20,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
202.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
518,32
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
205.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
530,72
Економія при броні: -35,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
208.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
517,47
Економія при броні: -21,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
210.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
521,51
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Лабунського Анатолія, 5
224.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
518,70
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
264.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
261,43
Економія при броні: -13,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
264.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
526,34
Економія при броні: -30,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
267.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
522,90
Економія при броні: -27,39 грн