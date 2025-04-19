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Банки сухі вакуумні полімерно-скляні для статичної або кінетичної вакуум-терапії БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Банки сухі вакуумні полімерно-скляні для статичної або кінетичної вакуум-терапії БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
11.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
531,37
Економія при броні:
-35,86 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
258.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
515,83
Економія при броні:
-20,32 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
258.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
497,44
Економія при броні:
-31,78 грн
465,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
529,37
Економія при броні:
-33,86 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
347.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
527,63
Економія при броні:
-32,12 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
356.4 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
505,62
Економія при броні:
-24,24 грн
481,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
368.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
515,23
Економія при броні:
-19,72 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
369.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
445,59
Економія при броні:
-29,68 грн
415,91
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
389.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
258,49
Економія при броні:
-10,73 грн
247,75
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
390.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
532,76
Економія при броні:
-37,25 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
393.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
514,14
Економія при броні:
-18,63 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
393.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
522,90
Економія при броні:
-27,39 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
393.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
529,72
Економія при броні:
-34,21 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
396.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
532,36
Економія при броні:
-36,85 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
400.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
352,22
Економія при броні:
-12,13 грн
340,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
411.5 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
520,01
Економія при броні:
-24,50 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
433.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
527,83
Економія при броні:
-32,32 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
434.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
517,67
Економія при броні:
-22,16 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
531,96
Економія при броні:
-36,45 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
439.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
528,23
Економія при броні:
-32,72 грн
495,51
грн
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