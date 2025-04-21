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Банки сухі вакуумні полімерно-скляні для статичної або кінетичної вакуум-терапії БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Банки сухі вакуумні полімерно-скляні для статичної або кінетичної вакуум-терапії БВ-01-АП-2 (Cans for vacuum therapy BV-01-AP-2)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
114.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
517,32
Економія при броні:
-21,81 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
151.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
531,66
Економія при броні:
-36,15 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
151.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
492,48
Економія при броні:
-26,82 грн
465,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
523,30
Економія при броні:
-27,79 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
257.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
530,72
Економія при броні:
-35,21 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
258.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
435,39
Економія при броні:
-19,48 грн
415,91
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
261.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
499,14
Економія при броні:
-17,76 грн
481,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
280.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
265,63
Економія при броні:
-17,88 грн
247,75
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4
281.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
530,22
Економія при броні:
-34,71 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
284.0 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
529,87
Економія при броні:
-34,36 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
530,42
Економія при броні:
-34,91 грн
495,51
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
285.1 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
527,13
Економія при броні:
-31,62 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
287.9 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
530,57
Економія при броні:
-35,06 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
291.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
359,27
Економія при броні:
-19,18 грн
340,09
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
364.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
517,62
Економія при броні:
-22,11 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
397.3 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
528,18
Економія при броні:
-32,67 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
518,12
Економія при броні:
-22,61 грн
495,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Лятошинського, 18
399.2 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
515,33
Економія при броні:
-19,82 грн
495,51
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
403.7 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
554,00
Економія при броні:
-118,72 грн
435,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
404.8 км
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу №2
Укрмедіка
516,38
Економія при броні:
-20,87 грн
495,51
грн
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