БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Одеса (459825) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Лиманка, вул. Жемчужна, 1
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
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Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Нє болєй
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Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, шосе Донецьке, 4
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
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Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
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Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3
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Київ, вул. Драгоманова, 2
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35