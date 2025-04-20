Зубна паста дитяча Акварель кідс (Toothpaste for kids Aquarelle kids)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,45
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,43
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
43,28
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,28
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,78
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,06
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,35
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,68
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,24
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,63
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,88
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,35
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
42,55
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,91
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
38,00
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
39,84
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,88
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
41,16
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,71
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,41
Економія при броні: -2,73 грн