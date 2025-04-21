Зубна паста дитяча Акварель кідс (Toothpaste for kids Aquarelle kids)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,25
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,87
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,22
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,76
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
40,30
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,44
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,31
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,71
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,56
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
44,98
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,96
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,93
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,79
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,68
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,49
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,82
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,06
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,26
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
46,87
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "AQUARELLE KIDS" суниця 50 мл №1
STS Holding Group
45,66
Економія при броні: -1,98 грн