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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
Запоріжжя
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Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
426,00
Економія при броні:
-62,60 грн
363,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
442,00
Економія при броні:
-78,60 грн
363,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
426,00
Економія при броні:
-62,60 грн
363,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
45.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
66,79
Економія при броні:
-2,64 грн
64,15
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
444,70
Економія при броні:
-63,90 грн
380,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
Економія при броні:
-59,00 грн
363,00
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 8
70.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
436,27
Економія при броні:
-16,58 грн
419,69
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
84.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
416,00
Економія при броні:
-46,20 грн
369,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
416,00
Економія при броні:
-46,20 грн
369,80
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
100.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
438,00
Економія при броні:
-57,20 грн
380,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
131.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
134.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
283,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
363,20
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
410,00
Економія при броні:
-59,40 грн
350,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 91
244.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ново-Баварський, 77
244.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
367,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
246.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,00
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,80
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
246.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
286,70
грн
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