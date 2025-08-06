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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
Вінниця
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Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
444,70
Економія при броні:
-63,90 грн
380,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
123.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 3
130.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
380,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 80
131.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
369,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
133.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
302,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
133.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
369,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53
134.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
367,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
386,00
Економія при броні:
-56,20 грн
329,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
138.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
285,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 8-А
151.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
446,70
Економія при броні:
-65,90 грн
380,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 109
183.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
353,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 6/1
184.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
281,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
184.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
284,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Берестейський, 136
190.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
370,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
192.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
299,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
377,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-40,80 грн
365,20
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
406,00
Економія при броні:
-34,00 грн
372,00
грн
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