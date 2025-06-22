Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,00
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека оптових цін
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
325.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
347.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
428,60
Економія при броні: -50,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 8-А
356.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
432,90
Економія при броні: -54,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
418,00
Економія при броні: -58,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
400,00
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53
369.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
369.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
275,47
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
370.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
371.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
371.2 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
378,00
Економія при броні: -38,00 грн