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Комфовіта (Comfovita)
Комфовіта (Comfovita)
Миколаїв
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Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
282,10
грн
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В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
338,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
148.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
402,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
363,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
283,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,00
Економія при броні:
-39,40 грн
350,60
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
240.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
368,00
Економія при броні:
-38,20 грн
329,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
422,00
Економія при броні:
-58,60 грн
363,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
404,00
Економія при броні:
-40,60 грн
363,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
404,00
Економія при броні:
-40,60 грн
363,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
259.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
68,68
Економія при броні:
-4,52 грн
64,15
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
263.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
396,00
Економія при броні:
-26,20 грн
369,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
396,00
Економія при броні:
-26,20 грн
369,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,00
Економія при броні:
-39,40 грн
350,60
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
369,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
402,00
Економія при броні:
-39,00 грн
363,00
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 8
287.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
436,48
Економія при броні:
-16,79 грн
419,69
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
303.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
390,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 8-А
325.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
446,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53
344.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
367,40
грн
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