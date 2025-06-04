Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28
114.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
425,70
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 35
114.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
425,70
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 49
114.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
425,70
Економія при броні: -46,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
429,00
Економія при броні: -49,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
428,90
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Української Перемоги, 21/2
114.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
418,60
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
329.8 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
428,60
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 31
422.7 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 3
434.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 42
437.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
438.0 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53
440.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 13/1
446.4 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Доманицького Василя, 1/5
458.5 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 8-А
463.9 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland
428,60
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
465.1 км
Комфовіта капсули №30
Grand Medical Poland